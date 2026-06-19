Врач Мясников заявил, что у мужчин с гипертонией и импотенцией может быть апноэ

— Коллегам скажу такое ноу-хау. Если у вас мужчина с избыточным весом, он говорит: «У меня гипертония, не лечится, у меня импотенция, ничего не получается, я все время засыпаю на работе, за рулем», — обязательно спросите про храп, — отметил специалист в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».