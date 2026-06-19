Врач Мясников заявил, что у мужчин с гипертонией и импотенцией может быть апноэ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что у мужчин с повышенным артериальным давлением и импотенцией, могут быть апноэ —ночные задержки дыхания. Им он посоветовал СИПАП-терапию, во время нее на пациента надевают маску, через которую под постоянным давлением подают воздух.
— Коллегам скажу такое ноу-хау. Если у вас мужчина с избыточным весом, он говорит: «У меня гипертония, не лечится, у меня импотенция, ничего не получается, я все время засыпаю на работе, за рулем», — обязательно спросите про храп, — отметил специалист в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
В свою очередь уролог-андролог Алексей Моисеенко рассказал, что больше вреда мужскому здоровью наносит насыщенный трансжирами, солью и сахаром фастфуд. По словам врача, увлечение такой едой может привести к набору веса, болезням сосудистой системы и сердца, а также к развитию простатита и сахарного диабета.
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева отметила, что употребление водки разрушает ЦНС, вызывает заторможенность реакций, снижает когнитивные функции и уровень концентрации, ухудшает работу ЖКТ, а также приводит к язве желудка, циррозу печени и импотенции.