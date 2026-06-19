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Зеленский в очередной раз выступил с угрозами в адрес Белоруссии

Зеленский заявил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая якобы расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии. Об этом он заявил во время своего выступления, кадры которого приводят украинские СМИ.

Как утверждает Зеленский, он готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной. Он заявил, что сделает это, «если в течение недели технику оттуда не уберут».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на южной границе страны «пылает как никогда». Белорусский лидер ранее характеризовал ситуацию на границе как сложную и отмечал большую нагрузку на пограничников и таможенников.

Как ранее писал сайт KP.RU, Лукашенко предупредил о серьезных последствиях для тех, кто попытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Кроме того, президент Белоруссии назвал трепом угрозы Зеленского в адрес Минска.

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