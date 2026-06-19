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В Гаспре начали благоустраивать парк «Ясная поляна»

Сейчас полным ходом идет демонтаж.

Источник: Tg-канал Янины Павленко

В Гаспре приступили к преображению территории «Ясной поляны», сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На строительной площадке задействовано пять сотрудников и четыре единицы техники, но со следующей недели их численность будет увеличена. В настоящее время подрядчик выполняет демонтажные работы, которые планируется завершить до конца текущего месяца.

Следующий шаг — прокладка коммуникаций и подготовка основания для детской и спортивной площадок. Планируется полностью обновить наружное освещение, проложить прогулочные дорожки и установить малые архитектурные формы. Длина восстанавливаемых стен составляет 120 метров.