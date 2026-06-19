В субботу центр Севастополя частично останется без газа

«Отключения коснутся центра города с 8:00 20 июня», — говорится в сообщении.
В правительстве призвали горожан планировать свой день учитывая данную информацию.
Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.
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