Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В субботу центр Севастополя частично останется без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе по ряду адресов ограничат газоснабжение. Об этом предупредили в правительстве города.

Источник: РИА "Новости"

«Отключения коснутся центра города с 8:00 20 июня», — говорится в сообщении.

В правительстве призвали горожан планировать свой день учитывая данную информацию.

Как сообщалось, с 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяли схему дорожного движения и запретили парковку.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше