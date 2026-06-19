В Приангарье отремонтируют участок дороги в Эхирит-Булагатском районе

Участок дороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово с 65,3 по 72 км отремонтируют в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Протяженность ремонтируемого участка составляет 6,7 км. Дорожники уже устранили повреждения проезжей части, провели ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и укрепили откосы насыпи у водопропускных труб. Сейчас на дороге укладывают выравнивающий слой, после чего приступят к устройству верхнего слоя асфальта.
Также на участке отремонтируют примыкания к местным дорогам, автобусную остановку «п. Усть-Ордынский» и мост через реку Куда. На завершающем этапе нанесут разметку, установят барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки.
«Дорога Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово входит в опорную сеть России. Ежегодно приводим ее участки в нормативное состояние», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.