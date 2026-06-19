Директор займового фонда в Ростовской области похитила 21 млн рублей из бюджета

Показательно, что инициатором взыскания задолженности выступила сама обвиняемая — очевидно, стремясь придать ситуации видимость законного урегулирования и отвести от себя подозрения. Тем не менее финансовые потери в конечном счёте легли на региональную гарантийную организацию, которая была вынуждена погасить убытки на сумму не менее 21 млн руб.