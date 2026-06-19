В Рубцовске Алтайского края отремонтируют библиотеку

После модернизации в учреждении появятся несколько тематических пространств для разных возрастов. Для подростков и молодежи создадут активити-зал «ЧАТ» — место для общения, игр, творчества и проведения мероприятий. Рядом с ним разместится площадка «Читай. Достигай» с книжной зоной «Книжная подзарядка», подиумом для чтения и уголком для уединения «Портал».