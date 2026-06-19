В Рубцовске Алтайского края отремонтируют библиотеку

Ремонтные работы проведут в центральной детско-юношеской библиотеке Рубцовска Алтайского края, сообщили в администрации города. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Семья».
Специалисты уже обновили кровлю и фасад, а внутренние работы планируют завершить в ближайшее время. Затем они приступят к установке новой мебели и оборудования.
После модернизации в учреждении появятся несколько тематических пространств для разных возрастов. Для подростков и молодежи создадут активити-зал «ЧАТ» — место для общения, игр, творчества и проведения мероприятий. Рядом с ним разместится площадка «Читай. Достигай» с книжной зоной «Книжная подзарядка», подиумом для чтения и уголком для уединения «Портал».
Для дошкольников и младших школьников откроют площадку «РОСТ» с зонами для чтения и игр. Творческие занятия будут проходить в пространстве «Веселая атмосфера», где оборудуют арт-мастерскую, небольшую сцену и интерактивную зону. Кроме того, в библиотеке появится информационный центр «Подключайся» с компьютерами, оперативной полиграфией и «Мультстудией».
Параллельно с ремонтом обновляют и книжный фонд. Из запланированных 4202 экземпляров основная часть уже поступила. Также в библиотеке создали условия для маломобильных посетителей: оборудовали пандус и санитарную комнату, а также приобрели специальное кресло-каталку. Открыть модельную библиотеку планируют в сентябре 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.