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На фестивале «Ночь в Дивногорье» под Воронежем соединят фольклор и современные ритмы

В опен-эйре примут участие академические музыканты и диджеи.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Ночь в Дивногорье» (6+) пройдет 4 июля, сообщила администрация музея-заповедника. В этом году опен-эйр называется «Маэстро и диджеи. Возрождение». Музыкальный форум объединит классику, русский фольклор и современные ритмы.

— Это будет пример переосмысления и возрождения традиций в современном ключе. Мы докажем — фольклор может звучать совершенно по-новому: мощно, электронно, симфонически! — говорят организаторы.

В проекте примут участие симфонический оркестр Воронежского концертного зала, дирижер Никита Трубицын (музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), фольклорный ансамбль «Воля» под руководством Галины Сысоевой, артисты воронежских театров, московские диджеи.

Концерт начнется в 21.00 на большой сцене на площадке в пойме Тихой Сосны.