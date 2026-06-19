На фестивале «Ночь в Дивногорье» под Воронежем соединят фольклор и современные ритмы

Фестиваль «Ночь в Дивногорье» (6+) пройдет 4 июля, сообщила администрация музея-заповедника. В этом году опен-эйр называется «Маэстро и диджеи. Возрождение». Музыкальный форум объединит классику, русский фольклор и современные ритмы.