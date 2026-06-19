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На Западе рассказали, почему не хотят первыми просить Россию о переговорах по Украине

Туск: в Европе не хотят просить РФ о переговорах из-за боязни проиграть.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза не намерены просить Россию о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, так как не хотят быть в проигрышной позиции. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита ЕС.

По его словам, никто за столом переговоров не пытается никого убедить, что стоит просить президента России Владимира Путина о переговорах.

«Ведь всем известно — тот, кто просит о переговорах, находится в заранее проигрышной позиции», — заявил Туск на пресс-конференции.

Также премьер-министр Польши подтвердил, что в ходе закрытого обсуждения переговоров на саммите ЕС выступил резко против их ведения узкой группой стран.

Ранее KP.RU писал, что в Евросоюзе пришли в ярость из-за попыток главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Россией. По сообщениям Politico, ряд европейских стран не знал об этих контактах, часть представителей ЕС выступила против самого факта подобных переговоров.

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