Строители тоннеля метро «Сенная» в Нижнем Новгороде сообщили о задержке зарплаты

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку после сообщений о том, что рабочие, строившие разворотный тоннель метро возле станции «Сенная», якобы несколько месяцев не получают заработную плату от субподрядной организации «Эврикон-Метро». Информация была выявлена в ходе мониторинга публикаций в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.