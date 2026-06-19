Что холодильник может рассказать про своего владельца: психолог дала ответ

Содержимое холодильника человека может очень многое рассказать о его владельце, начиная от темперамента и заканчивая состоянием его здоровья. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог Эльвира Жданова.
«Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Обилие острых продуктов, например, как перец, — может говорить о темпераменте человека», — пояснила она.
Психолог отметила, что состояние холодильника может рассказать о привычках человека, его чистоплотности и дисциплинированности — стоит лишь обратить внимание на чистоту в холодильнике, наличие в нем контейнеров и организованности пространства. Также по наполнению можно понять, как человек следит за своим здоровьем и в каком оно состоянии — об этом могут рассказать безлактозные продукты.
Ранее KP.RU сообщал, что психолог Валентина Липская рассказала, что интерьер квартиры может влиять на эмоциональное состояние. Даже цвет стен, количество вещей в комнате и освещение оказывают воздействие на человека.