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Что холодильник может рассказать про своего владельца: психолог дала ответ

Психолог Жданова: Содержимое холодильнике может говорить о темпераменте человека.

Источник: Комсомольская правда

Содержимое холодильника человека может очень многое рассказать о его владельце, начиная от темперамента и заканчивая состоянием его здоровья. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог Эльвира Жданова.

«Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Обилие острых продуктов, например, как перец, — может говорить о темпераменте человека», — пояснила она.

Психолог отметила, что состояние холодильника может рассказать о привычках человека, его чистоплотности и дисциплинированности — стоит лишь обратить внимание на чистоту в холодильнике, наличие в нем контейнеров и организованности пространства. Также по наполнению можно понять, как человек следит за своим здоровьем и в каком оно состоянии — об этом могут рассказать безлактозные продукты.

Ранее KP.RU сообщал, что психолог Валентина Липская рассказала, что интерьер квартиры может влиять на эмоциональное состояние. Даже цвет стен, количество вещей в комнате и освещение оказывают воздействие на человека.