Что холодильник может рассказать про своего владельца: психолог дала ответ

Психолог отметила, что состояние холодильника может рассказать о привычках человека, его чистоплотности и дисциплинированности — стоит лишь обратить внимание на чистоту в холодильнике, наличие в нем контейнеров и организованности пространства. Также по наполнению можно понять, как человек следит за своим здоровьем и в каком оно состоянии — об этом могут рассказать безлактозные продукты.