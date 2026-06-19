Душевная щедрость, чуткость и отзывчивость: в Воронеже чествовали медработников

— Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи, а главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины, — обратилась к присутствующим заместитель главы района по социальным вопросам Евгения Демченко.