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Душевная щедрость, чуткость и отзывчивость: в Воронеже чествовали медработников

В Воронеже с профессиональным праздником поздравили медиков поликлиники № 10.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня медработника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, в городской поликлинике № 10 состоялось торжественное собрание коллектива, где чествовали лучших представителей сообщества.

Мероприятие прошло в формате поздравлений с предстоящим праздником и награждения сотрудников поликлиники благодарственными письмами управы Ленинского района.

— Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи, а главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины, — обратилась к присутствующим заместитель главы района по социальным вопросам Евгения Демченко.

В церемонии награждения приняли участие представители депутатского корпуса, а также кандидат медицинских наук Валерий Данилов. Почетные гости наградили лучших представителей профессии за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения Воронежа.