В Няндоме Архангельской области стартовало благоустройство детского городка

Специалисты обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, сделают систему водоотведения и установят энергоэффективное уличное освещение. Кроме того, там появится детское игровое оборудование с безопасным покрытием из резиновой крошки. Для удобства жителей площадку также дополнят скамейками и урнами. Завершить благоустройство планируется до начала осени.