Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Няндоме Архангельской области стартовало благоустройство детского городка

Специалисты обустроят пешеходные дорожки, сделают систему водоотведения и установят энергоэффективное уличное освещение.

Благоустройство детского городка стартовало в Няндоме Архангельской области на улице Ленина, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, сделают систему водоотведения и установят энергоэффективное уличное освещение. Кроме того, там появится детское игровое оборудование с безопасным покрытием из резиновой крошки. Для удобства жителей площадку также дополнят скамейками и урнами. Завершить благоустройство планируется до начала осени.

«На объекте приступили к подготовительным работам: демонтажу существующих покрытий, обустройству пешеходных дорожек и линий освещения», — рассказал министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.