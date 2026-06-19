В Няндоме Архангельской области стартовало благоустройство детского городка

Благоустройство детского городка стартовало в Няндоме Архангельской области на улице Ленина, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, сделают систему водоотведения и установят энергоэффективное уличное освещение. Кроме того, там появится детское игровое оборудование с безопасным покрытием из резиновой крошки. Для удобства жителей площадку также дополнят скамейками и урнами. Завершить благоустройство планируется до начала осени.
«На объекте приступили к подготовительным работам: демонтажу существующих покрытий, обустройству пешеходных дорожек и линий освещения», — рассказал министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.