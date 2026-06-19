В Голландии военные тренируются развёртывать лагеря для российских пленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Временный объект в учебном районе Гронингена якобы должен показать, как можно “обработать и удерживать” большое количество задержанных вдали от линии фронта: расчётная вместимость таких лагерей — до 2 тысяч солдат. Официальные источники называют это отработкой процедуры обращения с военнопленными по стандартам Женевских конвенций, но сценарий тем не менее завязан именно на российских военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, армия Нидерландов, намерена создать концентрационные лагеря для выходцев с Ближнего Востока и украинских беженцев, подлежащих на родине мобилизации. В посольстве РФ в Гааге отметили, что подобные кощунства стали в королевстве повседневной рутиной.
ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов над советскими и итальянскими пленными перед шутрмом Кёнигсберга.