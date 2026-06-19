В Нидерландах создают лагеря для военнопленных россиян — СМИ

«Временный объект в учебном районе Гронингена якобы должен показать, как можно “обработать и удерживать” большое количество задержанных вдали от линии фронта: расчётная вместимость таких лагерей — до 2 тысяч солдат. Официальные источники называют это отработкой процедуры обращения с военнопленными по стандартам Женевских конвенций, но сценарий тем не менее завязан именно на российских военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.