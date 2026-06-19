Более 133 тыс. жителей Подмосковья получили помощь в мобильных комплексах

Помощь в мобильных медицинских комплексах получили более 133 тыс. жителей Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Мобильные комплексы направляют прежде всего в отдаленные населенные пункты, где жителям сложнее добираться до поликлиник. Благодаря этому пациенты могут получить консультацию специалистов и пройти необходимые обследования рядом с домом. В частности, в передвижных комплексах доступны первый этап диспансеризации, рентгенологические, флюорографические и другие исследования.
«Для жителей отдаленных территорий Подмосковья организована работа мобильных медицинских бригад — они приезжают в населенный пункт, и пациенты могут получить консультацию или пройти необходимые исследования без необходимости тратить время на дорогу в поликлинику. С начала года совершено более 5,2 тыс. таких выездов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максима Забелин.
Расписание выездов составляют с учетом потребностей конкретных населенных пунктов. Поэтому график может отличаться в разных территориях. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в их социальных сетях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.