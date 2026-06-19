Учёные нашли предшественника Стоунхенджа в 500 метрах от него

В 5 километрах от всемирно известного каменного мегалитического комплекса британские археологи обнаружили конструкцию, которая может оказаться его более древней версией. Объект располагается на территории военного полигона в Булфорде и был скрыт под землёй несколько тысячелетий.
Найденный объект представлял собой два деревянных столба, установленных на расстоянии 120 метров один от другого. Их расположение оказалось не случайным: ось между ними была выверена таким образом, чтобы фиксировать точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния и заката — в день зимнего. Это указывает на глубокие астрономические знания у строителей, живших в позднем неолите.
Раскопки на этом участке велись с 2015 по 2017 год, но на обработку собранных материалов и проведение всех необходимых анализов у учёных ушло ещё несколько лет. В ходе полевых работ археологи извлекли из земли глиняные черепки, кости животных и редкий нож дисковидной формы. Находки позволяют предположить, что площадка служила местом для проведения ритуалов или общинных собраний.
Для сравнения: Стоунхендж, по современным оценкам, возводился в несколько этапов, начиная примерно с 2500 года до нашей эры, то есть его возраст составляет около 5 тысяч лет. И хотя большинство исследователей склоняются к версии, что это был храмовый комплекс, связанный с солнечным циклом, существуют и альтернативные гипотезы. Некоторые историки видят в нём площадку для коронации скандинавских монархов, другие — святилище друидов, центр паломничества больных или даже доисторическую обсерваторию.
Обнаруженное в Булфорде деревянное сооружение, по всей видимости, выполняло схожие календарно-обрядовые функции и могло служить архитектурным прообразом для более позднего каменного гиганта. Однако учёные подчёркивают, что окончательные выводы о назначении этой постройки потребуют дополнительных исследований. Местонахождение объекта — на территории действующего военного полигона — может ограничить возможности для будущих экспедиций.
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