Учёные нашли предшественника Стоунхенджа в 500 метрах от него

Для сравнения: Стоунхендж, по современным оценкам, возводился в несколько этапов, начиная примерно с 2500 года до нашей эры, то есть его возраст составляет около 5 тысяч лет. И хотя большинство исследователей склоняются к версии, что это был храмовый комплекс, связанный с солнечным циклом, существуют и альтернативные гипотезы. Некоторые историки видят в нём площадку для коронации скандинавских монархов, другие — святилище друидов, центр паломничества больных или даже доисторическую обсерваторию.