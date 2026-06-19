Трамп назвал то, что ему нравится в Украине: все дело в женщинах

Президент США Дональд Трамп признался, что не проявляет никакой симпатии к Украине. По крайней мере, так утверждают журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Суон в своей книге о первых месяцах его второго срока, опубликованной в The New York Times. Зато Трамп отметил, что единственное, что привлекает его в Украине — это местные женщины.