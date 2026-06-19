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Трамп назвал то, что ему нравится в Украине: все дело в женщинах

Трамп заявлял, что не является поклонником Украины, но любит их женщин.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признался, что не проявляет никакой симпатии к Украине. По крайней мере, так утверждают журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Суон в своей книге о первых месяцах его второго срока, опубликованной в The New York Times. Зато Трамп отметил, что единственное, что привлекает его в Украине — это местные женщины.

«Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин», — цитируют журналисты американского президента в отрывках книги, опубликованной в газете.

Трамп подчеркнул, что украинские девушки постоянно занимают высокие места во всех международных конкурсах красоты.

Также во фрагментах книги, показанных в СМИ, Трамп комментировал известный конфликт между ним и главой киевской хунты Зеленским в Белом доме. По мнению американского президента, из этого получилось «отличное телешоу».

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Трамп заявил, будто бы больше не замечает женщин и не обращает внимание на то, как они выглядят.

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