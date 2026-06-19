В Тюмени пройдет выставка-ярмарка мастеров

Выставка-ярмарка мастеров пройдет 21 июня в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Гости выставки смогут познакомиться с традиционными ремеслами, авторскими техниками и изделиями мастеров из разных муниципалитетов области. Так, авторы представят образцы тюменского махрового ковроткачества, кармацкой росписи, художественной обработки дерева, работы в технике «лепка металлом», а также изделия с золотным шитьем и в старинной русской технике «сажение по бели». Также посетителям расскажут о Колмаковском прянике, рецепт которого восстановили мастера из Заводоуковска и представят изделия участников проекта «СВОй кожевенник».
Мероприятие состоится в Штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: ул. Водопроводная, 36. Вход на выставку свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.