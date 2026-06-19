Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени пройдет выставка-ярмарка мастеров

Авторы представят образцы махрового ковроткачества, кармацкой росписи, художественной обработки дерева и другое.

Выставка-ярмарка мастеров пройдет 21 июня в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Гости выставки смогут познакомиться с традиционными ремеслами, авторскими техниками и изделиями мастеров из разных муниципалитетов области. Так, авторы представят образцы тюменского махрового ковроткачества, кармацкой росписи, художественной обработки дерева, работы в технике «лепка металлом», а также изделия с золотным шитьем и в старинной русской технике «сажение по бели». Также посетителям расскажут о Колмаковском прянике, рецепт которого восстановили мастера из Заводоуковска и представят изделия участников проекта «СВОй кожевенник».

Мероприятие состоится в Штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: ул. Водопроводная, 36. Вход на выставку свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше