A Haber: в Стамбуле поезд сошел с рельсов в метро, идет эвакуация пассажиров

Ранее KP.RU сообщал, что в Японии пассажирский поезд врезался в другой состав, который был неисправен, и столкнул его с путей возле станции Кадзигая в префектуре Канагава. В момент инцидента в нем находились 149 человек, никто их них не пострадал.