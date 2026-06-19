Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

A Haber: в Стамбуле поезд сошел с рельсов в метро, идет эвакуация пассажиров

В Стамбуле эвакуируют пассажиров сошедшего с рельсов поезда метро в районе Бостанджи.

В Стамбуле поезд сошел с рельсов в метро города в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Инцидент произошел в районе Бостанджи в азиатской части города на линии М4. Состав направлялся из муниципалитета Кадыкей в направлении аэропорта Сабихи Гекчен. Причины произошедшего устанавливаются.

Как говорится в материале источника, в настоящий момент идет эвакуация пассажиров — людей выводят с места ЧП по тоннелю. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Японии пассажирский поезд врезался в другой состав, который был неисправен, и столкнул его с путей возле станции Кадзигая в префектуре Канагава. В момент инцидента в нем находились 149 человек, никто их них не пострадал.