Информационную систему карты калининградца планируют запустить с 1 июля

Правительство Калининградской области намерено ввести в эксплуатацию государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области» с 1 июля 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 23 июня.
Согласно документу, с этой даты должна начаться эксплуатация системы, которая станет основой для работы проекта «Карта калининградца». Исполнительным органам власти региона поручат обеспечить работу в системе в рамках своих полномочий.
Перед запуском минцифры области и ГКУ «Центр цифровых технологий» должны провести ряд подготовительных мероприятий. В частности, до 26 июня планируется завершить аттестацию системы по требованиям информационной безопасности, оформить права на использование ее компонентов, актуализировать документы по защите информации, а также подготовить сотрудников и пользователей к работе с системой.
В пояснительных материалах отмечается, что принятие постановления необходимо для ввода информационной системы в эксплуатацию в соответствии с федеральными требованиями.
Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Позже он отметил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.
В ноябре 2025 года правительство региона опубликовало проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Из документа стало известно, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». Вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова ранее сообщила, что карта калининградца уже проходит тестирование и готовится к запуску в начале 2026 года.
В декабре Алексея Беспрозванных сообщил, что «карту калининградца» планируют активно запустить до 4 июля 2026 года — к празднованию 80-летия региона. В апреле сервис рассчитывают начать тестировать в активном режиме. По словам главы региона, оператором проекта выступает Сбербанк. Предполагается, что через нее жители смогут пользоваться различными сервисами — от транспорта до школьного питания и программ лояльности.
О том, что проект «Карта калининградца» еще не запущен в массовое использование, областное министерство цифровых технологий и связи сообщало в марте этого года. Тогда в ведомстве заявляли, что информацию о старте проекта и порядке подключения карты опубликуют позднее.