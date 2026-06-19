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Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за «техники» на территории Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, пригрозил белорусскому коллеге Александру Лукашенко ударами по территории республики в связи с наличием в приграничной зоне техники, которая якобы корректирует огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, пригрозил белорусскому коллеге Александру Лукашенко ударами по территории республики в связи с наличием в приграничной зоне техники, которая якобы корректирует огонь.

— На его (Лукашенко — прим. «ВМ») территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая координирует огонь. Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы, — подчеркнул украинский лидер.

Об этом он сообщил в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

15 мая Владимир Зеленский сообщил, что приказал усилить группировку вооруженных сил страны на Черниговско-Киевском направлении — вблизи границы с Белоруссией. В свою очередь Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с украинским президентом в любой точке на территории Белоруссии или Украины, если тот выразит желание о чем-либо поговорить.

31 мая белорусский лидер Александр Лукашенко назвал «трепом» заявления Киева о возможном ударе по Минску. Политик добавил, что у украинской стороны нет достаточного количества бойцов, чтобы напасть на Белоруссию, а в случае возможной атаки Минск даст ответ.

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