Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за «техники» на территории Белоруссии

— На его (Лукашенко — прим. «ВМ») территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая координирует огонь. Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы, — подчеркнул украинский лидер.