В Волгограде не нашлось желающих делать ремонт депутатам

Не забывают волгоградские депутаты и об обновлении служебных квартир. Так, в 2025-м почти миллион рублей потратил парламент на «косметику» в домах № 3/1 по ул. Тулака, № 4 по ул. Авиаторов, а также в доме № 33 по ул. Космонавтов.