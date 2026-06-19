Больного котенка поймали на теплотрассе в Нижнем Новгороде

По внешним показателям животным необходима помощь, поэтому котят хотят вылечить и пристроить, а взрослую кошку стерилизовать. Кроме того, малышам опасно оставаться там, потому что рядом дорога и «много недоброжелателей», как отмечают в посте приюта. Пока что удалось поймать обессилившую девочку, которой сразу дали имя Селла.