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Больного котенка поймали на теплотрассе в Нижнем Новгороде

У малышки серьезный недовес, гельминты, блохи и признаки вирусной инфекции на мордочке.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде уже несколько недель пытаются выловить семью одичавшей мамы-кошки и ее деток. Историю спасения самого слабого хвостика рассказали в соцсетях работники приюта «Сострадание НН».

По внешним показателям животным необходима помощь, поэтому котят хотят вылечить и пристроить, а взрослую кошку стерилизовать. Кроме того, малышам опасно оставаться там, потому что рядом дорога и «много недоброжелателей», как отмечают в посте приюта. Пока что удалось поймать обессилившую девочку, которой сразу дали имя Селла.

Селла оказалась практически невесомой. В клинике у девочки диагностировали гельминтов и блох. Также на мордочке у котенка заметили признаки вирусной инфекции, поэтому в дальнейшем ее ждет серьезное лечение.

Сейчас котенок находится в стационаре, у нее взяли анализы и уже дали первые лекарства от паразитов. Несмотря на недовес и болезни, Селла цепляется за жизнь и стойко переносит медосмотры.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что бездомную собаку, провалившуюся в щель между гаражами, спасли в Нижнем Новгороде.