В Башкирии создали сборник для инвесторов

Информационно-аналитический сборник «Республика Башкортостан. Территория будущего», подготовленный в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», выпустили в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона.
Новый сборник станет полезным инструментом для инвесторов, которые рассматривают Башкортостан как площадку для вложений. Документ включает 54 страницы и дает комплексное представление об экономике республики. В нем собраны сведения о дорожно-транспортной инфраструктуре, минерально-сырьевой базе и лесных ресурсах.
Кроме того, авторы подробно рассмотрели показатели валового регионального продукта, индекса промышленного производства, а также динамику сельского хозяйства и туризма. Также в сборнике представлены меры поддержки экспортеров и инвесторов, механизмы государственно-частного партнерства, возможности преференциальных зон, индустриальных парков и специализированных организаций промышленных кластеров.
«Сборник “Республика Башкортостан. Территория будущего” — это практический инструмент, который мы создали для открытого диалога с бизнесом. Именно такой подход помогает превращать экономические данные в реальные проекты и укреплять международные связи», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.