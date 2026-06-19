В ФАС объяснили ситуацию с топливом на АЗС Кубани проблемами с логистикой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила перебои с топливом на АЗС Краснодарского края проблемами с логистикой. Об этом говорится в сообщении регионального ведомства.
Сегодня, 19 июня, в регионе состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. В заседании приняли участие представительства нефтяных компаний, прокуратуры, министерства экономики края, министерств ТЭК, ЖКХ, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«По итогам заседания констатировано, что имеющие место краткосрочные временные прекращения продажи моторного топлива на АЗС вызваны проблемами с логистикой, которые незамедлительно решаются после устранения возникших трудностей», — говорится в сообщении.
Ранее зампред правительства России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Поручение было дано в ходе совещания по ситуации на рынке с участием представителей Минэнерго, Минфина, Минтранса, Петербургской биржи и отраслевых компаний.
Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.
В то же время в Минэнерго сообщили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. В Кремле также не увидели риски с обеспечением регионов топливом.
10 июня оперштаб Краснодарского края сообщил, что 15 региональных АЗС временно не отпускают топливо. В сообщении говорилось, что из-за увеличения спроса предприятия оказали дополнительные поставки топлива. Двумя днями ранее губернатор Вениамин Кондратьев объяснил повышенный спрос искусственным ажиотажем на фоне ситуации в соседних регионах. По его словам, с перебоями сталкиваются частные АЗС, поскольку они закупают топливо мелкооптовыми партиями и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.
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