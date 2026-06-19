В ФАС объяснили ситуацию с топливом на АЗС Кубани проблемами с логистикой

10 июня оперштаб Краснодарского края сообщил, что 15 региональных АЗС временно не отпускают топливо. В сообщении говорилось, что из-за увеличения спроса предприятия оказали дополнительные поставки топлива. Двумя днями ранее губернатор Вениамин Кондратьев объяснил повышенный спрос искусственным ажиотажем на фоне ситуации в соседних регионах. По его словам, с перебоями сталкиваются частные АЗС, поскольку они закупают топливо мелкооптовыми партиями и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.