Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФАС объяснили ситуацию с топливом на АЗС Кубани проблемами с логистикой

В регионе состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Источник: РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила перебои с топливом на АЗС Краснодарского края проблемами с логистикой. Об этом говорится в сообщении регионального ведомства.

Сегодня, 19 июня, в регионе состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. В заседании приняли участие представительства нефтяных компаний, прокуратуры, министерства экономики края, министерств ТЭК, ЖКХ, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«По итогам заседания констатировано, что имеющие место краткосрочные временные прекращения продажи моторного топлива на АЗС вызваны проблемами с логистикой, которые незамедлительно решаются после устранения возникших трудностей», — говорится в сообщении.

Ранее зампред правительства России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Поручение было дано в ходе совещания по ситуации на рынке с участием представителей Минэнерго, Минфина, Минтранса, Петербургской биржи и отраслевых компаний.

Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае ФАС направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.

В то же время в Минэнерго сообщили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. В Кремле также не увидели риски с обеспечением регионов топливом.

10 июня оперштаб Краснодарского края сообщил, что 15 региональных АЗС временно не отпускают топливо. В сообщении говорилось, что из-за увеличения спроса предприятия оказали дополнительные поставки топлива. Двумя днями ранее губернатор Вениамин Кондратьев объяснил повышенный спрос искусственным ажиотажем на фоне ситуации в соседних регионах. По его словам, с перебоями сталкиваются частные АЗС, поскольку они закупают топливо мелкооптовыми партиями и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше