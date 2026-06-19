Умер композитор Wolfenstein и Doom Бобби Принс

Бобби Принс родился 12 марта 1945 года в Мадисоне, штат Индиана. В 1964-м он стал одним из основателей R&B-группы The Jesters, но покинул коллектив два года спустя. С 1969 по 1970 год Принс служил во Вьетнаме, был командиром взвода в звании лейтенанта.