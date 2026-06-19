Telegraph: в Британии произошло столкновение двух поездов, есть пострадавшие

В Британии произошло столкновение двух поездов, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
«Недалеко от Бедфорда столкнулись два поезда, в результате чего находившиеся на борту пассажиры получили серьезные травмы», — говорится в публикации.
Уточняется, что инцидент произошел в районе английского города Бедфорд. На место инцидента были направлены машины скорой помощи, санитарная авиация и спецслужбы.
Оба поезда направлялись в сторону Лондона на Сент-Панкрас. Один из них врезался сзади в первый состав. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Стамбуле поезд сошел с рельсов в метро. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии среди пассажиров нет. В настоящий момент идет эвакуация людей через тоннель.