Александр Хинштейн запустил голосование о запрете продажи вейпов в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн запустил голосование в своем аккаунте «ВКонтакте» о введении запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним в регионе. На момент публикации в опросе приняли участие 2,8 тыс. человек, 73,15% из них поддержали запрет, 26,85% выступили против. Глава региона пообещал принять решение с учетом мнения жителей.