Дотации рыбоводам Ростовской области в 2026 году урежут на 56%

Структура субсидирования при этом претерпела существенную трансформацию. Если в нынешнем году средства распределялись по четырём направлениям — производство и сбыт продукции аквакультуры (26,4 млн руб.), электроснабжение предприятий (40,3 млн руб.), приобретение машин и оборудования (27,9 млн руб.), а также закупка кормов (22,8 млн руб.), — то в 2026 году финансовая помощь охватит лишь две статьи: оплату электроэнергии (30,1 млн руб.) и приобретение кормовой базы (21,3 млн руб.). Субсидии на технику и прямые выплаты производителям рыбы в документе не фигурируют. Тем самым акцент смещается с капитальных вложений в развитие производственной базы на покрытие текущих операционных затрат.