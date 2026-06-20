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Роспотребнадзор разрешил купаться на трех пляжах Петербурга

В Ленобласти безопасными признаны пять пляжей.

Источник: Комсомольская правда

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской одобрило для купания три пляжа на территории Северной столице. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 1-м Суздальском озере, 2-м Суздальском (Среднее) и Безымянном озере вода оказалась безопасна.

— 18 июня отобрано 72 пробы воды из 9 водных акваторий, на которых расположено 24 пляжа, на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, — сообщили в Роспотребнадзоре.

А в черный список попали 21 водоем. В том числе 3-е Суздальское озеро, Ольгинский водоем, Река Ижора, пляжи Финского залива: «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи», озеро Разлив, пляж «Морские Дубки» и Колонистский пруд (Пушкинский район).

В Ленобласти безопасными признаны 5 пляжей Приозерского района: озеро Ратное (п.г.т. Кузнечное), озеро Отрадное (п. Плодовое), озеро Петровское (п. Петровское), озеро Раздолинское, пляж (п. Сосново), река Бурная, пляж (п. Запорожское).

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