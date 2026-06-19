Телебашню в Калининграде подсветят в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, зажжется архитектурно-художественная подсветка телебашни в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».
Подсветка будет работать с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня. Вышка на советском проспекте окрасится в триколор, а на реях появятся надписи: «22 июня — День памяти и скорби», «Никто не забыт, ничто не забыто!».
Аналогичные световые шоу устроят и в других городах страны.
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