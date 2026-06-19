Сколько стоит местная кукуруза в Волгограде и области

Как понять, что в Волгоград окончательно пришло лето? По раскалившемуся до предела солнцу? Официальному открытию городских пляжей? А, может, по товарам на местных прилавках? Ароматная клубника, налитая соком черешня и, конечно же, она — кукуруза. Сырая или уже сваренная и ждущая покупателей, «царица полей» уже давно стала одним из главных символов лета. Сколько стоит початок сегодня, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».