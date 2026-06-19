«Ястребу» подрезали крылья

Как Тимохов меня пытал, как он гирю к моей ноге цеплял, как он в гроб меня закопал на 12 дней и не кормил, не поил, как в наручниках держал, и у меня загноение было на руках. И что ему сказали меня убить, а он не убил, потому что пожалел", — рассказал военкор.