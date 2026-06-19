«И плакали иконы». Как главный храм Кудымкара вернули прихожанам

СЛОВАРЬБлагочинный — священник, назначенный епархиальным архиереем для надзора за порядком в группе приходов (благочинии). Он следит за правильным совершением богослужений, состоянием храмов, поведением духовенства, исполнением указов епархиального начальства. По сути, это «старший» над несколькими церквями в определённом округе. Канонизация — официальное причисление церковью умершего подвижника веры к лику святых. Происходит после тщательного изучения его жизни, свидетельств о чудесах и народного почитания. После канонизации устанавливается день памяти святого, составляются молитвы и пишутся иконы. Клирик — священнослужитель православной церкви. В широком смысле — любой человек, посвящённый в сан: диакон, священник (иерей), епископ. В узком смысле — священник, служащий при конкретном храме. Миро — особая благовонная смесь на основе оливкового масла, белого вина и ароматических смол и трав (ладан, розовое масло, мирра и другие). Варится раз в несколько лет по особому чину, только в присутствии предстоятеля церкви — и освящается патриархом. Используется в таинстве миропомазания (помазание крещёного) и при освящении храмов.