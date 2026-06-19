«И плакали иконы». Как главный храм Кудымкара вернули прихожанам

Кудымкар — сердце Коми-Пермяцкого округа. Храм здесь стоял ещё задолго до того, как он стал городом. Его строили на средства Строгановых. В советские годы церковь закрыли — долгие годы здесь располагался краеведческий музей. А в 90-х вернули верующим. Сегодня он снова — духовный центр всего округа.
Свято-Никольский кафедральный собор.
Настоятель: епископ Кудымкарский и Верещагинский Пётр (в миру Зобов Дмитрий Валентинович).
Адрес: г. Кудымкар, ул. Советская, 33.
Когда именно заложили храм в Кудымкаре — первое каменное здание города — сведения разнятся. Чаще всего называют 1795 год, иногда 1796-й. Есть даже версия (Виктор Рычков, автор книги «Православие в жизни коми-пермяков»), что предполагаемая дата окончания строительства — 1800 год — на самом деле может тоже являться датой основания. Но точно известно, что храм построен на средства графа Александра Сергеевича Строганова (1733- 1811), владельца местных земель.
Сам Строганов был президентом Императорской Академии художеств и директором Публичной библиотеки в Петербурге — одним из самых просвещённых и влиятельных людей своего времени. Он поддерживал художников, поэтов. Даровал свободу крепостному Андрею Воронихину и способствовал обучению его архитектуре — тому самому, кто позже (в 1801—1811 гг.) построит знаменитый Казанский собор в Петербурге. Именно Воронихину приписывают и проект кудымкарского храма.
Про Кудымкарскую Николаевскую церковь в архивных справках записано: «Здание каменное, такая же колокольня, крепкие». Стоит она до сих пор и выглядит основательно.
Собор трёхпрестольный. Холодный — в честь сорока мучеников Севастийских. Два других — святителя Николая Чудотворца (теплый, с южной стороны) и святой великомученицы Параскевы (северный, справа).
При церкви служили несколько священников. Известно, что в 1873 г. это были настоятель, его помощник и два псаломщика. А с 1885 г. штат расширился до двух священников, дьякона и двух псаломщиков. Священники жили в деревянных домах, построенных прихожанами на церковной земле.
Земли при церкви было немало — 66 десятин, это около 72 га. Из них 53,5 десятины (примерно 58,5 га) сдавали в аренду крестьянам, а вырученные деньги шли на содержание близлежащих часовен и кладбища. По состоянию на 1916 г., по данным архива, церковь владела 75 десятинами пахотной земли и 12 десятинами покосов.
В 1920-х гг., во время голода, из храма изъяли ценности — в первую очередь серебро.
Тогда же забрали и старинные деревянные статуи евангелистов Иоанна и Матфея — как имеющие художественную ценность. Сейчас они находятся в Пермской художественной галерее.
Под новый 1930 г. церковь закрыли. Здание передали сначала под клуб, затем в 1943 г. — под краеведческий музей. Иконостас и росписи просто завесили экспонатами. Пару комнат в сороковые занимали хранилища окружного архива.
И лишь осенью 1991 г. здание собора, «желая удовлетворить неотъемлемое право граждан на свободу вероисповедания», вернули верующим, а окончательно музей освободил его в 2009 г.
После образования Кудымкарской епархии в 2014 г. Свято-Никольский храм стал кафедральным собором. Епархия объединяет приходы Коми-Пермяцкого округа, а также Верещагинского, Карагайского, Нытвенского, Оханского, Очёрского, Сивинского и других округов. Титул правящего архиерея — епископ Кудымкарский и Верещагинский.
Сегодня в кафедральном соборе Кудымкара шесть священнослужителей, включая владыку. В это число входят два дьякона.
Службы здесь проходят ежедневно, утром и вечером, без выходных. При соборе работает воскресная школа, где обучаются около двадцати пяти детей.
Свято-Никольский собор стоит в парке культуры и отдыха им. И. Я. Кривощёкова — любимом месте отдыха горожан.
Иван Яковлевич Кривощёков был известным уральским картографом и краеведом. Он и заложил в 1892 г. этот парк вокруг храма, высадив десятки видов редких деревьев. Некоторые из них — кедры, лиственницы, пихты — растут здесь до сих пор. На центральной аллее установлен его бюст.
Внутри парка, рядом с храмом (это городская земля), обустроена зона отдыха: детская площадка, скамейки и арка для молодожёнов.
Каждую весну здесь, на бывшей соборной площади, разворачивается Никольская ярмарка, приуроченная ко дню святителя Николая Чудотворца (22 мая). Ярмарочные гуляния в прошлом открывали весенний торговый сезон и знаменовали начало полевых работ. Сюда привозят изделия народных промыслов, местную выпечку и сувениры. За несколько лет ярмарка стала главным весенним событием Кудымкара.
ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ХРАМАО чем просят святых? В соборе хранятся частица Ризы Пресвятой Богородицы — подарок из Грузии, привезённый в 2024 г., частица Камня Голгофы из Иерусалима и частица мощей священномученика Петра Вяткина, который служил в селе Сретенском. И, конечно, иконы. Каждая из них имеет свою историю, с каждой связаны молитвы и чудеса.
Икона святителя Николая Чудотворца.
Это самая старая икона в соборе. Прихожане её особенно почитают. Говорят, её передали сюда из более ранней деревянной церкви, которая стояла в Кудымкаре до постройки каменного храма. Кто писал образ — неизвестно.
Сегодня икона на реставрации: её чистят от копоти и пыли. Хотят сделать новый оклад — старый потеряли в начале 2000-х. Ризу с иконы отправляли на реставрацию в Кировскую область, но вернули только образ. Оклад пропал.
Икона священномученика Иакова Шестакова.
Иаков (Яков) Васильевич Шестаков родился в 1858 г. в селе Камасино Пермской губернии в семье священника. Отец умер рано, мальчика воспитывал дед, тоже священник. Окончил Пермское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После окончания семинарии работал учителем в Редикорском и Урольском училищах Чердынского уезда. Затем его перевели в Юксеевское пермяцкое училище. Здесь, чтобы лучше понимать учеников, он начал изучать коми-пермяцкий язык и вскоре свободно владел им.
В 1887 г. оставил педагогическую работу, поступил послушником в Верхотурский Николаевский монастырь. Вскоре женился на коми-пермячке Александре Вилесовой и был рукоположен в сан священника. Служил в сёлах Новотуринском, Хохловке, Чердыни. С 1891 г. — священник Свято-Никольского собора Кудымкара, благочинный 3-го округа Соликамского уезда. По его инициативе построили несколько новых храмов. Организовал бесплатную столовую, открывал школы, создал попечительство для помощи бедным. Переводил и издавал книги на коми-пермяцком языке. Основал две женские монашеские общины: в Пешнигорте (ныне Кудымкарский округ) и Большой Коче (Кочевский округ). При обеих общинах открывались школы для девочек.
В 1898 г. освобождён от должности благочинного, в 1899 г. вышел за штат. Преподавал в Пермской духовной семинарии, работал в цензурном комитете Святейшего Синода в Санкт-Петербурге. Публиковал статьи и книги по истории церквей и монастырей Пермской губернии. В декабре 1918 г. арестован в Соликамске, расстрелян в десяти верстах от села Хохловка. В 2000 г. прославлен в лике священномученика.
Икона Иоанна Русского.
Иоанн Русский родился в Малороссии, служил солдатом в русской армии. Во время одной из военных кампаний попал в плен к туркам, был продан в рабство. Ему обещали свободу в обмен на принятие ислама, но он отказался. Канонизирован в 1962 г. Мощи святого Иоанна Русского хранятся в храме в Прокопио (Неа-Макри, Греция), который стал крупным центром паломничества. В Кудымкарском соборе эта икона особо почитаема. В храме рассказывают: долгое время образ был чёрным от копоти, а после возвращения храма верующим начал светлеть сам собой. Прихожане считают это чудом. В честь святого недалеко от Кудымкара, в селе Кекур, построена часовня.
Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Образ известен как чудотворный. Первая икона была обретена в 1878 г. в Серпухове: отставной солдат, страдавший пьянством, получил исцеление после молебна перед ней.
Оригинал утерян в 1920-х, но почитание возродилось в конце XX в. В Кудымкарском соборе находится список (копия) этого образа. Перед этой иконой молятся об избавлении от алкоголизма, наркомании, курения и других зависимостей, а также о вразумлении близких и восстановлении мира в семье.
По свидетельству прихожан, икона в Кудымкаре вдруг внезапно замироточила около десяти лет назад. Даже сейчас можно увидеть следы: украшения, которые верующие вешают на образ в благодарность за помощь, до сих пор прилипают к нижней части иконы. Миро уже высохло, но его след сохранился.
КОММЕНТАРИЙПисали письма Сталину.
Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа (2012— 2020), автор книги «Православие в жизни коми-пермяков», историк рассказал о судьбе храма.
"Свято-Никольский собор я впервые увидел, когда мне было лет пять или шесть. Тогда в здании располагался краеведческий музей. Мы с родителями приехали в Кудымкар, и мне запомнилось двухэтажное пристроенное помещение 1960-х гг., а внутри — выставка животноводства: фермы, коровы, муляжи. Самое раннее упоминание о Кудымкаре как о поселении относится к 1579 г. В следующей переписи, 1623—1624 гг., впервые упоминается церковь в селении Кудымкар.
С тех пор на этом месте сменилось три храма. Последний храм возвели взамен сгоревшего, который находился юго-западнее, чуть ниже по склону. Я много раз слышал, что его строили по проекту Воронихина, но лично в архивах таких документов не встречал. История храма тесно переплетена с историей государства. До 1861 г. эти земли были зоной ответственности Строгановых — они строили храмы, помогали в повседневных делах.
На севере округа крестьяне были государственными, и храмы они возводили на личные пожертвования, которые порой поступали даже из-за пределов Пермской губернии. К 1917 г. в округе насчитывалось 37 церквей и 130 часовен. После установления советской власти, в январе 1918 г., приняли декрет об отделении церкви от государства. Всё церковное имущество национализировали, а затем по договорам передавали в пользование религиозным общинам. Условия были жёсткими: нельзя было выступать против власти, хранить антигосударственную литературу, созывать людей через колокол. В 1920-х случился голод. Чтобы спасти людей, решили изымать церковное имущество. По документам, в 1921 г. в Кудымкаре с икон сняли более двух пудов серебра и передали государству.
В те же годы Кудымкарский храм стал предметом тяжб между традиционной православной общиной («тихоновцами») и обновленческой церковью, которую поддерживала советская власть. В 1930 г. церковь окончательно закрыли. Здание передали под культурно-просветительское учреждение, а затем там развернули окружной краеведческий музей. Верующие не смирились.
За восемь последующих лет я насчитал 22 обращения в разные инстанции — вплоть до Москвы, даже письмо на имя Сталина в 1952 г. Им отвечали: здание передано под музей, проведены большие работы по переустройству, затраты уже не вернуть. А в 1946 г., когда государство смягчило отношение к церкви, в Коми-Пермяцком округе для верующих открыли единственный храм — в селе Ёгва. Кудымкарцам советовали ездить туда. Православие пришло в коми-пермяцкие земли не на пустое место. У местного населения была своя вера — языческая, с почитанием сил природы, духов, предков.
Миссионеры столкнулись с главной проблемой: люди не понимали, о чём им хотят донести, они не знали русского языка. Тогда священники сами начали разрабатывать грамматику коми-пермяцкого языка. Мы привыкли считать, что языки народов России начали развиваться при советской власти. Но именно церковь была начинателем. Первый опыт — 1785 г., протоиерей Антоний Попов. В 1838 г. священник Юрлинской церкви Фёдор Любимов, русский по происхождению, выучил язык и написал его грамматику — рукопись хранится в архиве Казани. В 1899 г. приняли решение: в церковно-приходских школах первые два года учить детей на родном языке, через него осваивать русский, а с третьего года переходить на русский. При этом православие и языческие воззрения здесь сосуществуют до сих пор".
ВЕХИ ИСТОРИИ.
1795−1800 гг. (по разным данным) — закладка каменного Свято-Никольского собора на средства помещика Александра Сергеевича Строганова.
1804 г. — освящение приделов: во имя святителя Николая Чудотворца (24 февраля) и во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы (26 февраля).
1819 г. (11 августа) — освящение престола во имя сорока мучеников Севастийских.
1893 г. (7 марта) — открытие церковно-приходского попечительства для помощи бедным, создания столовой, приюта и поддержки народного образования.
1929 г. (25 декабря) — закрытие церкви по решению президиума Коми-Пермяцкого окрисполкома.
1930-е гг. — здание передано под культурно-просветительное учреждение: сначала клуб.
1943 г. — в здании разместили Коми-Пермяцкий краеведческий музей.
1991 г. (27 сентября) — решение Президиума и исполкома окружного Совета № 137 о возврате культовой части здания верующим.
2009 г. — Коми-Пермяцкий краеведческий музей полностью освободил здание собора и переехал в новое помещение.
2014 г. (19 марта) — образована Кудымкарская епархия, Свято-Никольский храм получил статус кафедрального собора.
А ВЫ ЗНАЛИ? Пять интересных фактов про Свято-Никольский собор.
1. Собор построен в стиле, редком для Урала.
Церковь возведена в стиле русского классицизма. И, скорее, напоминает петербургские храмы. Именно поэтому авторство проекта приписывают Андрею Воронихину — архитектору Казанского собора в Петербурге.
2. Собор носит имя святителя Николая Чудотворца Собор носит имя святителя Николая Чудотворца (Николаевская или Никольская церковь, Свято-Никольский или просто Никольский собор). Изначально церковь задумывалась как двухпрестольная — во имя святителя Николая и великомученицы Параскевы Пятницы. Позже пристроили третий придел — в честь сорока мучеников Севастийских.
3. Два престола освятил сам епископВ 1804 г. епископ Пермский и Екатеринбургский Иустин лично освятил два придела: святителя Николая Чудотворца и во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы.
4. До Шестакова в соборе было холодноСвященник Яков Шестаков установил в храме чугунную печь. До этого зимой здесь было холодно.
5. В соборе висел колокол весом в три с половиной тонныПо описи 1920 г., главный колокол собора весил 211 пудов — почти 3,5 т. Всего колоколов было шесть. Нынешние — значительно меньше и легче.
СЛОВО ПАСТЫРЯ’Мой путь к вере".
Священник Анатолий Исаев, клирик Свято-Никольского кафедрального собора:
"Я пришёл сюда, будучи ещё студентом медицинского училища. Промыслом Божьим в этом храме я крестился, здесь встретил свою будущую матушку, здесь начал пономарить. Почему я стал священником, если учился на медика? Однажды на Пасху приехал в храм — меня одолевали искушения.
Подошёл к иконе святого Пантелеймона, помолился. А вечером, читая молитвы в училище, почувствовал такую благодать, что упал на колени и заплакал. И понял: Господь призвал. Как в Евангелии: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Сейчас я часто общаюсь с молодёжью из кудымкарских техникумов и колледжей. Непросто найти общий язык, хотя разница в возрасте у нас сейчас невелика: век цифровизации, люди разучились говорить друг с другом. Но кто-то приходит свечку поставить, кто-то на экскурсию в храм — это первые шаги к вере. Хочется, чтобы молодёжи здесь было больше".
ГОЛОС МЕСТА’И иконы плакали’Прихожанка Нина Лукинична Харина:
"Когда музей в 90-х освободил здание, мы только зашли — а отопление уже отключили. Первая служба зимой: поставили две буржуйки, железные печки. В помещении было не продохнуть от дыма, а служба шла. Воду таскали с уличной колонки, всё отмывали сами.
Батюшка Георгий (Юрий Михайлович Пийтер) был очень хороший. Ездил по деревням, искал иконы — бабушки после разорения храмов прятали их по домам. Привозил иконы в храм, ставил на налой — это подставка для икон. И иконы плакали. Может, снежок таял, но слёзы текли по лику.
Этот храм — моё место. Никуда бы отсюда больше не уходила. Сюда прихожу молиться уже больше тридцати лет. Здесь же отпевали сына, который погиб на СВО.
Очень хочется увидеть храм обновлённым, красивым. И ещё ждём, когда вернутся с реставрации иконы. Особенно икону Николая Чудотворца — очень по ней скучаем.
Самое главное чудо — что в храме снова зазвучали молитвы. И что мы до сих пор собираемся здесь, под этими сводами".
СЛОВАРЬБлагочинный — священник, назначенный епархиальным архиереем для надзора за порядком в группе приходов (благочинии). Он следит за правильным совершением богослужений, состоянием храмов, поведением духовенства, исполнением указов епархиального начальства. По сути, это «старший» над несколькими церквями в определённом округе. Канонизация — официальное причисление церковью умершего подвижника веры к лику святых. Происходит после тщательного изучения его жизни, свидетельств о чудесах и народного почитания. После канонизации устанавливается день памяти святого, составляются молитвы и пишутся иконы. Клирик — священнослужитель православной церкви. В широком смысле — любой человек, посвящённый в сан: диакон, священник (иерей), епископ. В узком смысле — священник, служащий при конкретном храме. Миро — особая благовонная смесь на основе оливкового масла, белого вина и ароматических смол и трав (ладан, розовое масло, мирра и другие). Варится раз в несколько лет по особому чину, только в присутствии предстоятеля церкви — и освящается патриархом. Используется в таинстве миропомазания (помазание крещёного) и при освящении храмов.
Риза — металлический оклад, покрывающий икону поверх живописи. Делается из серебра, золота, меди, украшается чеканкой, эмалью, драгоценными камнями. На иконе риза оставляет открытыми только лик и руки святого. Помимо украшения, она защищает икону от копоти и повреждений. Рукоположение (хиротония) — таинство, через которое человек посвящается в священный сан. Совершается только епископом: он возлагает руки на голову посвящаемого и читает особые молитвы. После этого священник получает благодать Святого Духа для совершения богослужений и таинств — крещения, кенчания, ксповеди, миропомазания и причастия. КАРТА МЕСТАДорога к храму.
Как добраться?
С автовокзала Перми регулярно отправляются автобусы в Кудымкар. Время в пути — от 3 час. 35 мин. Автобусы прибывают на автостанцию Кудымкара, которая находится по адресу: ул. Калинина, 65 / ул. Данилова, 13. От автостанции до Свято-Никольского кафедрального собора (ул. Советская, 33) можно дойти пешком. Время в пути: 7−10 мин.
Координаты для карты: 59.012258, 54.654394.
Контакты.
Телефон: +7 (34260) 4−36−48. Электронная почта: kudym-eparh@yandex.ru.
Часы работы: Пн. — сб. 08.00—19.00. Вс. 06.30—19.00.
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