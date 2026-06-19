Джим Керри может вернуться к культовому образу в продолжении «Гринча»

В декабре 2024 года Джим Керри заявил, что он готов вновь сыграть Гринча во второй части фильма, но только при условии, что его костюм усовершенствуют. Он вспомнил, что во время съемок картины надевать костюм-протез приходилось в течение нескольких часов.