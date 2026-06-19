Джим Керри может вернуться к культовому образу в продолжении «Гринча»

Американский актер Джим Керри может вновь сыграть Гринча в продолжении фильма «Гринч — похититель Рождества», который вышел в 2000 году. Переговоры о возвращении актера к роли ведут студия Universal Pictures и компания Imagine Entertainment. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил портал The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, к работе над сиквелом также может вернуться режиссер оригинального фильма Рон Ховард. Он выступит режиссером и продюсером ленты вместе с Брайаном Грейзером.
— Сценарий безымянного сиквела напишут Алек Берг («Барри», «Силиконовая долина», «Обуздай свой энтузиазм»), Джефф Шаффер («Жизнь», «Ларри и погоня за несчастьем», «Дэйв», «Обуздай свой энтузиазм») и Дэвид Мандел («Вице-президент», «Обуздай свой энтузиазм»). В 2003 году трио также работало над экранизацией романа Сьюза «Кот в шляпе» с Майком Майерсом в главной роли, — передает портал.
В декабре 2024 года Джим Керри заявил, что он готов вновь сыграть Гринча во второй части фильма, но только при условии, что его костюм усовершенствуют. Он вспомнил, что во время съемок картины надевать костюм-протез приходилось в течение нескольких часов.