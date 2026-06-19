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Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Зеленского лишили польского Ордена Белого Орла.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского лишили польского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия “Героев УПА”*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», — заявил польский лидер в специальном видеообращении.

Навроцкий напомнил, что президент Польши является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой государственной награды.

Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоении одному из подразделений имя «Героев УПА*». Соответствующее решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши стран на фоне неопределенного вопроса о трактовке Волынской резни.

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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