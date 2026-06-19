Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоении одному из подразделений имя «Героев УПА*». Соответствующее решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши стран на фоне неопределенного вопроса о трактовке Волынской резни.