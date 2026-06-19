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Метеорологи: Холодная погода не вернётся в Калининградскую область как минимум до середины следующей недели

Температурный фон будет на два-четыре градуса выше нормы.

Холодная погода не вернётся в Калининградскую область как минимум до середины следующей недели. Температурный фон будет на два-четыре градуса выше нормы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Как минимум до середины следующей недели (24−25 число) холодная погода к нам не вернётся. Прогноз средней температурной аномалии (отклонения от климатической нормы) на ближайшую неделю от модели GEFS показывает, что температурный фон в регионе ожидается на 2−4°С выше нормы, — говорится в публикации.

Ранее сообщали, что в Калининградской области ожидается значительное потепление с 19 по 21 июня. В субботу воздух может прогреться до +30°С. Метеорологи отмечали, что после тридцатиградусной жары в Калининградскую область вернётся умеренная погода.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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