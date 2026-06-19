Метеорологи: Холодная погода не вернётся в Калининградскую область как минимум до середины следующей недели

Как минимум до середины следующей недели (24−25 число) холодная погода к нам не вернётся. Прогноз средней температурной аномалии (отклонения от климатической нормы) на ближайшую неделю от модели GEFS показывает, что температурный фон в регионе ожидается на 2−4°С выше нормы, — говорится в публикации.