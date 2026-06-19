Ведущий «Матч ТВ» потребовал «мужской логики» от женщин-арбитров в футболе

— С точки зрения того, как себя ведут (женщины — прим. «ВМ») — и на дороге, и в том числе в судейской работе, здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать (работать — прим. «ВМ»). Здесь я поддерживаю, — заявил журналист в эфире телеканала.