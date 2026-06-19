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Ведущий «Матч ТВ» потребовал «мужской логики» от женщин-арбитров в футболе

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов в прямом эфире призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе. Он уточнил, что допускать женщин к судейству можно только в случае, если логика их мышления «приблизительно укладывается в мужские вещи».

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов в прямом эфире призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе. Он уточнил, что допускать женщин к судейству можно только в случае, если логика их мышления «приблизительно укладывается в мужские вещи».

— С точки зрения того, как себя ведут (женщины — прим. «ВМ») — и на дороге, и в том числе в судейской работе, здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать (работать — прим. «ВМ»). Здесь я поддерживаю, — заявил журналист в эфире телеканала.

Романов сказал об этом во время матча второго тура турнира между сборными Чехии и ЮАР на чемпионате мира по футбола, где в качестве главного арбитра выступала Тори Пенсо.

17 августа 2025 года спортивный комментатор Александр Боярский во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе. Позднее клуб «Родина» раскритиковал Боярского за его оскорбительные высказывания и заявил о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.