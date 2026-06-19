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Смородская осудила сексистские слова ведущего «Матч ТВ» о женщине-арбитре

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью Sport24 прокомментировала сексистские комментарии ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова в адрес судьи Тори Пенсо, которая работала на матче чемпионата мира 2026 года между Чехией и ЮАР.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью Sport24 прокомментировала сексистские комментарии ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова в адрес судьи Тори Пенсо, которая работала на матче чемпионата мира 2026 года между Чехией и ЮАР.

По ее словам, такие высказывания свидетельствуют о недостаточной развитости общества.

— Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах, — приводит ее слова Sport24.

Игра завершилась с результатом 1:1. Чех Михал Садилек открыл счет в самом начале матча, а на 83-й минуте Тебохо Мокоена сравнял его с пенальти.

В группе A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров.

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов в прямом эфире призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе. Он уточнил, что допускать женщин к судейству можно только в случае, если логика их мышления «приблизительно укладывается в мужские вещи».

19 июня стало известно, что ведущую канала Luzu TV Флоренсию Пенью уволили после того, как она в эфире распространила ложную информацию о смерти отца аргентинского футболиста Лионеля Месси. Инцидент произошел в выпуске программы El Show del Verano. Тогда же журналистка заявила зрителям, что Хорхе Месси якобы умер и теперь футболисту придется в срочном порядке покинуть чемпионат мира.