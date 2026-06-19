Смородская осудила сексистские слова ведущего «Матч ТВ» о женщине-арбитре

— Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах, — приводит ее слова Sport24.