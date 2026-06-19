Шохин отреагировал на решение ЦБ по ставке шуткой о древнерусском князе

«Есть байка по поводу того, как собирал налог то ли князь Игорь, то ли князь Святослав, то ли Владимир… Если плакали крестьяне и селяне, когда с них подать дополнительную брали, то повышали налог. Когда начинали смеяться, то прекращали повышать налоги», — рассказал глава РСПП.