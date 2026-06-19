Шохин отреагировал на решение ЦБ по ставке шуткой о древнерусском князе

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин вспомнил шутку о налогах в Древней Руси, говоря о решении Банка России снизить ключевую ставку.
В интервью ИС «Вести» он отметил, что бизнес все чаще выражает недовольство действиями регулятора и на смену злости уже постепенно приходит желание посмеяться.
«Есть байка по поводу того, как собирал налог то ли князь Игорь, то ли князь Святослав, то ли Владимир… Если плакали крестьяне и селяне, когда с них подать дополнительную брали, то повышали налог. Когда начинали смеяться, то прекращали повышать налоги», — рассказал глава РСПП.
Шохин заявил, что российские предприниматели также приближаются к этой грани.
26 мая 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по защите прав предпринимателей.
19 июня ЦБ России снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но только на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила это решение изменениями в кредитовании, улучшением деловой активности, снижением темпов роста цен и устойчивой инфляцией. По ее словам, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка сократилось, это будет предметом обсуждения на следующем заседании.
В Минэкономразвития считают, что с учетом текущих трендов в экономике остается потенциал для снижения ключевой ставки в России.
Шохин накануне решения Банка России призывал регулятор снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 14,5% до 13,5% годовых. «Для того чтобы российская экономика не “замерзла” окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», — заявил глава РСПП.
Снижение инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки, говорил в начале июня президент Владимир Путин. По его оценке, ситуация в российской экономике находится под контролем, поскольку принимаемые властями меры дают запланированный результат.
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