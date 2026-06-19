Поводом для лишения Зеленского ордена стало его решение присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*». В связи с этим бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил украинского президента в сознательном оскорблении Варшавы. Политик назвал решение Киева чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.