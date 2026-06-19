Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации УПА*

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 19 июня, сообщил, что лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 19 июня, сообщил, что лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*.

— Президент Республики Польша является великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Поэтому после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины названия «Героев УПА*» по согласованию с советом я принял решение лишить его ордена Белого Орла, — заявил Навроцкий в видеообращении, его цитирует РИА Новости.

Поводом для лишения Зеленского ордена стало его решение присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*». В связи с этим бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил украинского президента в сознательном оскорблении Варшавы. Политик назвал решение Киева чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше