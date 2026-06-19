Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации УПА*

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 19 июня, сообщил, что лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*.
— Президент Республики Польша является великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Поэтому после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины названия «Героев УПА*» по согласованию с советом я принял решение лишить его ордена Белого Орла, — заявил Навроцкий в видеообращении, его цитирует РИА Новости.
Поводом для лишения Зеленского ордена стало его решение присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*». В связи с этим бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил украинского президента в сознательном оскорблении Варшавы. Политик назвал решение Киева чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.
*Запрещенная в России террористическая организация.