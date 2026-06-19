«112»: Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек

Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, адвокат Чекалиных сообщил, что 17 июня поступил результат нового обследования: диагноз девушки остался прежним. Он также отметил, что защита Валерии спокойно относится к «инициативе надзорного органа».
Причиной новых разбирательств стали посещения Лерчек спортзала после прохождения химиотерапии. Некая заявительница обратилась с просьбой проверить блогершу, говорится в публикации.
Лерчек сняли на видео во время тренировки в спортзале «Москва-Сити». «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии. По его словам, лечение четвертой стадии онкологического заболевания требует много сил и выносливости.
Журналист Отар Кушанашвили также высказался о диагнозе блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. По его словам, в онкологическом центре имени Блохина, где он сам лечится, никто не слышал о блогере.