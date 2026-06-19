«112»: Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек

Лерчек сняли на видео во время тренировки в спортзале «Москва-Сити». «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии. По его словам, лечение четвертой стадии онкологического заболевания требует много сил и выносливости.