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В Севастополе началась приемная кампания в колледжах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Колледжи и техникумы Севастополя начинают прием документов на 2026/27 учебный год. В этот раз для абитуриентов подготовлено 2,9 тысячи бюджетных мест», — рассказал губернатор.

По его информации, прием документов на большинство специальностей продлится до 15 августа, на творческие направления — до 10 августа. Подать документы можно через портал «Госуслуги», лично в колледже или с помощью почты.

«Сегодня система среднего профессионального образования становится все более востребованной… В прошлом году конкурс на отдельные специальности достигал 6−8 человек на место. Среди самых популярных направлений: информационные технологии, дизайн, архитектура, туризм и гостеприимство», — отметил Развожаев.

Он добавил, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2025 году на базе Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности был создан транспортный кластер. В новом учебном году заработает еще один кластер — строительной отрасли на базе Севастопольского архитектурно-строительного техникума.

Ранее сообщалось, что 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026−2027 учебный год, стартовавшей в республике.

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