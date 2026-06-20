В Севастополе началась приемная кампания в колледжах

«Колледжи и техникумы Севастополя начинают прием документов на 2026/27 учебный год. В этот раз для абитуриентов подготовлено 2,9 тысячи бюджетных мест», — рассказал губернатор.
По его информации, прием документов на большинство специальностей продлится до 15 августа, на творческие направления — до 10 августа. Подать документы можно через портал «Госуслуги», лично в колледже или с помощью почты.
«Сегодня система среднего профессионального образования становится все более востребованной… В прошлом году конкурс на отдельные специальности достигал 6−8 человек на место. Среди самых популярных направлений: информационные технологии, дизайн, архитектура, туризм и гостеприимство», — отметил Развожаев.
Он добавил, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2025 году на базе Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности был создан транспортный кластер. В новом учебном году заработает еще один кластер — строительной отрасли на базе Севастопольского архитектурно-строительного техникума.
Ранее сообщалось, что 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026−2027 учебный год, стартовавшей в республике.