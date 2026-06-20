В Севастополе началась приемная кампания в колледжах

Он добавил, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2025 году на базе Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности был создан транспортный кластер. В новом учебном году заработает еще один кластер — строительной отрасли на базе Севастопольского архитектурно-строительного техникума.