В Ростовской области 27 июня и 1 июля запретят продажу алкоголя в магазинах

Власти Ростовской области ввели временный запрет на розничную реализацию спиртного в дни школьных выпускных. Соответствующее ограничение вступит в силу 27 июня — в день, когда одиннадцатиклассники получат аттестаты зрелости и отметят прощание с alma mater. Второй «безалкогольный» день — 1 июля — совпадает с аналогичным торжеством у выпускников девятых классов. Основанием стала статья 9.2 областного закона Ростовской области № 441-ЗС: именно она устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в отдельные дни, включая школьные выпускные и День знаний.