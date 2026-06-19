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Два водителя погибли в ДТП на трассе в Дубовском районе

11-летний пассажир госпитализирован после смертельного ДТП в Дубовском районе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 19 июня на 33-м километре трассы «Котельниково — Песчанокопское» в Дубовском районе столкнулись две легковые машины. В результате аварии оба водителя погибли на месте. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115». Пассажир второй машины, 11-летний ребенок, получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.

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