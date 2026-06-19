Бизнес в сфере финансов принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год

Финансовый бизнес принес советскому и российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер 100 млн убытков в 2025 году. Это выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
По данным сервиса, прибыль ООО «Инновационный финансовый сервис», соучредителем которого является Ирина Винер, четвертый год остается минусовой. В 2025 году убытки составили 100,2 млн рублей. При этом выручка компании выросла почти в три раза и равнялась 9,3 млн рублей в 2025 году.
ООО «ИФС» основано в мае 2021 года и специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Винер является одним из учредителей (ей принадлежат 60% компании). Убыток вырос в три раза — с 37,5 до 100,2 млн рублей.
Кроме того, Винер также является единственным учредителем ООО «Звезды страны» и соучредителем ООО «Репаблика Новогорск». В прошлом году компания ООО «Звезды страны» выручила 115,4 млн рублей, а ее прибыль составила 38 млн рублей. В свою очередь выручка ООО «Репаблика Новогорск» составила 112,5 млн рублей в 2025 году, чистыми компания заработала 25,3 млн рублей.
Ранее сайт KP.RU писал, что журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей в 2025 году. Познер является учредителем шести организаций.