Бизнес в сфере финансов принес Ирине Винер 100 млн убытков за 2025 год

По данным сервиса, прибыль ООО «Инновационный финансовый сервис», соучредителем которого является Ирина Винер, четвертый год остается минусовой. В 2025 году убытки составили 100,2 млн рублей. При этом выручка компании выросла почти в три раза и равнялась 9,3 млн рублей в 2025 году.