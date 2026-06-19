Кабмин утвердил новый перечень специальностей для вузов

Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил о необходимости разумного баланса между средним профессиональным и высшим образованием. По его словам, с точки зрения потребностей рынка труда нет никакой нужды в тотальном высшем образовании, однако как ценность для личностного развития и самообразования оно остаётся вполне оправданным.