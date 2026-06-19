Главные новости за 19 июня. Ростов-на-Дону и область

Государственная поддержка рыбохозяйственного сектора Ростовской области в 2026 году сократится более чем вдвое — с 117,4 до 51,4 млн руб., при этом субсидирование закупки техники и прямая поддержка производства аквакультуры из перечня финансируемых статей исчезнут полностью, следует из данных отчета о рыбохозяйственном комплексе Ростовской области.