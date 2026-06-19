Российская команда Team Spirit прошла в полуфинал главного турнира по CS2

В полуфинале российской команде предстоит столкнуться с победителем встречи между Team Falcons и Team Vitality, которая также пройдет 19 июня. Team Spirit прошли в полуфинал, заявившись на турнир без тренера, поскольку у их основного тренера Сергея «Hally» Шаваева возникли проблемы со здоровьем, а запасной — Дмитрий «S0tF1k» Форостянко не смог оформить визу для поездки в Кельн, где проходит чемпионат.