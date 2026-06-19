Российская команда Team Spirit прошла в полуфинал главного турнира по CS2

Российская киберспортивная команда Team Spirit смогла пройти в полуфинал главного турнира по по одной из самых популярных компьютерных игр Counter-Strike 2 (CS2) IEM Cologne Major 2026, одолев в тяжелом матче против европейской команды G2.
Матч проходил по системе BO3 — до первого победителя на двух картах. Первую карту — Overpass — со счетом 13:9 выиграла команда G2. Следом шла карта Dust II. На ней Team Spirit удалось взять победу, обыграв оппонентов на дополнительных раундах со счетом 16:14.
Решающей картой стала Mirage. После четырех выходов на дополнительное время подряд Team Spirit смогли обыграть G2 со счетом 25:22 и 2:1 в общем зачете по картам. Матч продолжался почти около пяти часов.
В полуфинале российской команде предстоит столкнуться с победителем встречи между Team Falcons и Team Vitality, которая также пройдет 19 июня. Team Spirit прошли в полуфинал, заявившись на турнир без тренера, поскольку у их основного тренера Сергея «Hally» Шаваева возникли проблемы со здоровьем, а запасной — Дмитрий «S0tF1k» Форостянко не смог оформить визу для поездки в Кельн, где проходит чемпионат.
Лучшим игроком серии стал россиянин Данил «donk» Крышковец, который закончил встречу с K/D 76−76 при рейтинге 1,28.
В состав Team Spirit входят россияне Данил «donk» Крышковец, Борис «magixx» Воробьев и Дмитрий «sh1ro» Соколов, а также украинец Мирослав «zont1x» Плахотя и белорус Андрей «tN1R» Татаринович.
В 2024 году Team Spirit стала чемпионом мира в дисциплине, одержав победу в турнире Major. А в январе 2025 года Данил Крышковец стал лучшим игроком мира в компьютерной игре по версии ведущего профильного сайта HLTV.org.