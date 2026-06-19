Ведущий «Матч ТВ» извинился за сексистские слова о женщинах-арбитрах в футболе

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов, который в прямом эфире призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе, в пятницу, 19 июня, извинился за свои слова. Он отметил, что не считает правильным молчать, поскольку многие пользователи Сети критикуют не только его, но и весь канал, а также коллег и друзей журналиста.