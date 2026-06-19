Ведущий «Матч ТВ» извинился за сексистские слова о женщинах-арбитрах в футболе

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов, который в прямом эфире призвал ужесточить правила отбора для женщин-арбитров в футболе, в пятницу, 19 июня, извинился за свои слова. Он отметил, что не считает правильным молчать, поскольку многие пользователи Сети критикуют не только его, но и весь канал, а также коллег и друзей журналиста.
Во фрагменте, который распространился в Сети, ведущий заявил, что допускать женщин к судейству можно только в случае, если логика их мышления «приблизительно укладывается в мужские вещи». Кроме того, Романов отметил, что женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора — как и женщины-водители.
В своем посте комментатор подчеркнул, что Тори Пенсо, о которой шла речь в эфире, очень уверенно отсудила матч между сборными Чехии и ЮАР на чемпионате мира по футболу, и добавил, что упомянул это во время трансляции.
— Признаю: формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то она задела. Ведущему не следует уходить в крайности. А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу… У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире главных рейтинговых трансляций, — подчеркнул журналист.
В связи с этим Романов призвал не интерпретировать фрагмент на «всех и вся», передает его Telegram-канал.
В комментариях пользователи отметили, что извинения не кажутся искренними.
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская осудила сексистские комментарии ведущего «Матч ТВ».